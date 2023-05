LPI-NDH: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsstraftat

Sondershausen (ots) - Am BSZ - Berufsschulzentrum Großfurra in Sondershausen, Salzstraße kam es am Donnerstag den 25.05.2023 gegen ca. 07:50 Uhr zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw VW Fox rangierte rückwärts, um in eine Parkbucht einzuparken. Hierbei touchiert er einen ordnungsgemäß parkenden Pkw Ford Fiesta. Es kam zum Gesamtschaden von ca. 2000.- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr