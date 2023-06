Polizei Bielefeld

POL-BI: "Hallo Mama" - Seniorin überweist Betrügern Geld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Eine 68-jährige Seniorin aus Bielefeld erhielt am Dienstag, 20.06.2023, eine Nachricht von Betrügern auf ihr Handy. Sie glaubte den Unbekannten und überwies ihnen zwei Mal Geld.

Gegen 19:00 Uhr erschien eine 68-jährige Bielefelderin in Begleitung ihrer Tochter auf der Polizeiwache, um eine Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Sie hatte von einer unbekannten Handynummer eine Nachricht erhalten, die mit "Hallo Mama" anfing. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und gab an, dass sein altes Handy beschädigt sei. Er bat seine Mutter, zwei angeblich dringende Überweisungen für ihn zu tätigen. Da sie nicht an der Echtheit der Nachricht zweifelte, überwies sie die gewünschte Summe an eine genannte Kontonummer.

Die Polizei erinnert daran: Sollten Sie von einer unbekannten Mobilfunknummer kontaktiert werden, nennen Sie keine sensiblen Daten und leisten Sie keine Geldzahlungen. Sollte die Person hinter der Nummer angeben eine angeblich bekannte oder verwandte Person von Ihnen zu sein, rufen Sie die letzte Ihnen bekannte Nummer der benannten Person an oder klären Sie in einem direkten Gespräch, ob tatsächlich eine neue Handynummer benutzt wird.

