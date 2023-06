Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer vermisst diese Fahrräder?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei sucht die rechtmäßigen Eigentümer von drei Fahrrädern. Diese erhalten ihre Räder zurück, wenn sie einen Eigentumsnachweis erbringen.

Am Montag, 05.06.2023, meldete eine Bielefelderin ein Fundrad in der Straße am Brodhagen, in Höhe der Straße Niederbrodhagen. Es handelt sich um ein schwarzes Rockrider Mountainbike.

Außerdem wurde ein rotes Marlin 5 Mountainbike von Trek in der Parkanlage in der Herbert-Hinnendahl-Straße am Mittwoch, 14.06.2023, aufgefunden und sichergestellt. Im Bereich dieser Örtlichkeit wurde des Weiteren am Freitag, 16.06.2023, ein schwarzes Damenfahrrad von Pegasus gefunden.

Da die Ermittlungen bislang nicht zu den rechtmäßigen Eigentümern geführt haben, werden nun Fotos der Räder veröffentlicht. Sollten Sie Ihr Fahrrad wiedererkennen, melden sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0. Nach der Vorlage eines Eigentumsnachweises erhalten sie Ihr Rad zurück.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell