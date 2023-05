POL-PPKO: Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes

Koblenz (ots) - In der Nacht von Freitag, 19.05.23 auf Samstag befanden sich Einsatzkräfte der Polizei Koblenz gegen 01.45 Uhr in der Moselweißer Straße in Koblenz. Während der dort geführten Ermittlungen näherte sich ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter auf dem Bürgersteig aus Richtung Innenstadt kommend. Der Fahrer wechselte bei Entdecken der Polizei die ...

mehr