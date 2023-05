Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden in Hatten

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Samstag, 13. Mai 2023, 15:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hatten verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis Heilbronn mit einem Ford den Sprungweg in Richtung Borchersweg, den er in Richtung Claussenweg queren wollte. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 69-Jährigen aus Hatten, der den Borchersweg mit einem Audi in Richtung Oldenburg befuhr.

Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw erlitten die 42-jährige Beifahrerin im Ford, der 69-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell