Grundschule Schwei

Delmenhorst (ots)

Wohnungsbrand in Stadland / Grundschule Schwei Sonntag, 14.05.2023, gegen 13:00 Uhr 26936 Stadland, OT Schwei, Schulstraße (Landkreis Wesermarsch)

Am Sonntagmittag kommt gegen 13:00 Uhr es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einer Wohnung im Dachgeschoß der Grundschule in Schwei. Nur wenige Minuten nach der Meldung treffen die ersten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort ein. Zu dieser Zeit steht das Dach der Schule bereits in Vollbrand. In der Dachwohnung hält sich bei Brandausbruch eine sechsköpfige Familie im Alter zwischen zwei und 33 Jahren auf. Alle Personen können das Haus glücklicherweise rechtzeitig verlassen. Die Personen werden vorsorglich in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht, können dieses jedoch nach kurzer Zeit schon wieder verlassen. Zwei Feuerwehrleute werden bei den Löscharbeiten leichtverletzt. Zum Einsatz rücken insgesamt ca. 130 Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften sowie mehrere Rettungswagen und drei Notärzte aus. Ebenfalls wird das THW mit 16 Helfenden zum Einsatzort entsandt. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar, daher muss die Familie in einer Notunterkunft unterkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

