POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer +++ PKW Fahrer wirft Gegenstand auf anderen PKW +++ Einbruch in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Hatten: Schwerer Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung in Sandkrug Am Freitag den 12.05.2023, ereignete sich gegen 17:15 Uhr auf der Mühlenstraße in Sandkrug in Höhe der Kreuzung Borchersweg ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und drei weitere Personen leicht verletzt werden. Der 26-jähriger Fahrer eines VWs aus der Gemeinde Hatten ...

