POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Donnerstag, 11. Mai 2023, 16:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt. An zwei beteiligten Pkw entstanden hohe Schäden. Zur Unfallzeit befuhr eine 21-jährige Frau aus Dötlingen mit einem VW die Straße "Rothenschlatt" in Richtung Westerburger Weg. An der Kreuzung zum Schehnberger Weg missachtete sie die ...

