Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 11. Mai 2023, 16:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt. An zwei beteiligten Pkw entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 21-jährige Frau aus Dötlingen mit einem VW die Straße "Rothenschlatt" in Richtung Westerburger Weg. An der Kreuzung zum Schehnberger Weg missachtete sie die Vorfahrt eines 31-jährigen Oldenburgers, der von rechts kam. Er fuhr mit dem Kleinwagen in die rechte Seite des VW und erlitt dabei Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro.

