Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Polizeibeamte in Nordenham durch Ladendiebe verletzt

Delmenhorst (ots)

Nachdem zwei Polizeibeamte in Nordenham am Mittwoch, 10. März 2023, durch Ladendiebe leicht verletzt wurden, wird gezielt nach Zeugen gesucht.

Auf zwischenzeitlich gesichteten Videoaufzeichnungen ist zu sehen, dass die verbale Unterstützung für die beiden Ladendiebe von ungefähr sechs bis acht, offensichtlich alkoholisierten Personen ausgegangen ist. Auch gegen sie sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Andere anwesende Personen auf dem Parkplatz unterstützten die Beamten, indem sie versuchten die Tatverdächtigen zurückzuhalten und an der Flucht zu hindern. Diese Zeugen werden nun gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Der Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Wilfried Grieme, und der Leiter des Polizeikommissariats Nordenham, Henrik Hackmann, verurteilten das Verhalten der beiden Ladendiebe und ihrer Unterstützer. Erst Ende März beschrieben beide im Rahmen der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik die stetig zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte, die durch den aktuellen Fall belegt wird.

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 11. Mai 2023 +++

Ladendiebe haben am Mittwoch, 10. Mai 2023, zwei Beamte der Polizei Nordenham verletzt. Sie flüchteten anschließend vom Parkplatz des Supermarktes. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Deichgräfenstraße in Nordenham. Um die Personalien der Tatverdächtigen festzustellen, fuhren Beamte der Polizei zum Supermarkt. Hier trafen sie auf einen 26-jährigen Mann aus Nordenham und eine weitere Person, die keine Ausweispapiere mitführte und offensichtlich falsche Angaben zu seiner Person machte. Zur Überprüfung seiner Identität sollte er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Beim Verlassen des Supermarktes musste er durch Festhalten an einem Fluchtversuch gehindert werden. Er versuchte sich loszureißen und beleidigte die Beamten lautstark. Als die Beamten den zu überprüfenden Mann zu fixieren versuchten, schubste der zweite Tatverdächtige eine Beamtin gegen den Streifenwagen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Tatverdächtige trat ihrem Kollegen in den Unterleib. Auch er erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer flüchteten in der Folge vom Parkplatz und konnten nicht mehr angetroffen werden. Die beiden jungen Männer erhielten durch eine größere Personengruppe verbale Unterstützung. Statt den Beamten zu Hilfe zu kommen, wurde die Szenerie von einigen Anwesenden stattdessen mit dem Handy gefilmt.

Die weiteren Ermittlungen führten zur Identifizierung des zweiten Tatverdächtigen. Bei ihm handelte es sich um einen 17-jährigen Nordenhamer. Gegen beide Männer wird wegen Diebstahls und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Da auf dem Parkplatz zum Zeitpunkt des Vorfalls reger Publikumsverkehr herrschte, bittet die Polizei Nordenham um Hinweise von Zeugen, die unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell