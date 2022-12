POL-KA: (KA) Karlsruhe - Internistischer Notfall führt zu Unfall

Karlsruhe (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstages brach in Mehrfamilienhaus in der Werner-von-Siemensstraße in Bruchsal ein Feuer aus. Aus noch unbekannten Gründen entstand gegen 05.10 Uhr ein Brand in einer Erdgeschosswohnung. Die Anwohner konnten das Gebäude nach derzeitigem Stand unversehrt verlassen. Zwei Angehörige der Feuerwehr erlitten bei den Löscharbeiten offenbar Verletzungen. Die Höhe des ...

