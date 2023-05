Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person +++ Zeugenaufruf nach Diebstahl

Delmenhorst (ots)

Elsfleth: Fahrzeugführer unter Drogenbeeinflussung verunfallt und wird leicht verletzt

Am 14.05.2023, gegen 03:25 Uhr befuhr ein 41jähriger Huder mit seinem VW Passat die L 865 in Butteldorf in Fahrtrichtung Oldenburg. Ausgangs der Ortsdurchfahrt Butteldorf gerät er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wird hierbei leicht verletzt. An Fahrzeug, Baum und auch Berme entsteht Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 10.000,- EUR.

Zur ambulanten Behandlung wird der Fahrer in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Es wird im Zuge der Untersuchung eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel (Kokain/Marihuana) festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Das verunfallte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Teilweise waren Betriebsstoffe ausgelaufen.

Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Drogenbeeinflussung eingeleitet.

Brake: Versuchter Diebstahl von Parfum in Drogerie in der Weserstraße. Zeugenaufruf.

Am 13.05.2023, gegen 14:25 Uhr wurde durch Mitarbeiter einer Drogeriemarktkette in der Weserstraße in Brake ein versuchter Diebstahl von Parfum gemeldet. Kurz zuvor hatte das Personal zwei auffällig agierende männliche Personen im Geschäft bemerkt. In der Parfümerieabteilung wurden mehrere Flacons in eine mitgeführte und präparierte Einkaufstasche gepackt. Als die Männer angesprochen werden sollten, fliehen diese zu Fuß durch den Ausgang und anschließend über den Parkplatz die Weserstraße entlang in Richtung Golzwarder Straße. Die mitgeführte beigefarbene Tasche eines ebenfalls im Komplex untergebrachten Haushaltswarengeschäftes wurde zurückgelassen. In der Tasche wurden nach Überprüfung durch das Personal Parfumflacons im Gesamtwert von über 1000,- EUR aufgefunden.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person - männlich - Mitte 20 - Lange dunkle Haare zum Zopf gebunden - schwarze Hose - schwarzes Shirt - dunkelblaue Jacke mit Aufdruck auf dem - Eine Person mit kurzen dunklen Haaren 2. Person - männlich - Mitte 20 - kurze dunkle Haare - schwarzer Hoodie

Beide wurden durch Personal als "südländisch" aussehend beschrieben.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Brake unter 04401/935-0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell