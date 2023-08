Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Brand in Biogasanlage - Weyhe, Kind auf Laufrad angefahren - Diepholz, Einbruch in Sporthalle ---

Diepholz (ots)

Bassum - Diesel entwendet

In der Zeit vom Freitag,11.08.2023, bis Montag,14.08.2023, wurden von einem bislang unbekannten Täter mehrere Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw abgezapft und entwendet. Der Lkw war am Wochenende auf einem Parkstreifen der Handwerkerstraße in Bassum abgestellt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von zirka 850 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bassum 04241/971-680 zu informieren.

Syke - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Am Montag, 14.08.2023, gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 48-jährige Bassumerin mit ihrem Pkw Volvo den Mühlendamm in Syke und wollte nach rechts auf die B6, Herrlichkeit, einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher den dortigen Fuß- und Radweg in Fahrtrichtung Bremen befuhr. Durch die Kollision wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro.

Stuhr - Brand in Biogasanlage

In einem Container einer Biogasanlage in der Heiligenroder Straße, der als Lagerraum dient, ist am Montag gegen 16.00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Am bzw. im Container entstand größerer Schaden.

Stuhr-Seckenhausen - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin

Am Montag gegen 11:0 Uhr kam es auf der Delmenhorster Straße zu einem Zusammenstoß einer 58-jährigen Fahrradfahrerin, die in Fahrtrichtung der B 6 unterwegs war und einem PKW. Eine 50-Jährige Hyundai Fahrerin fuhr aus der Wulferhooper Straße und übersah die Radfahrerin, als sie nach rechts abbiegen wollte. Die Radfahrerin verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 2100 Euro.

Weyhe - Kind vom PKW angefahren

Auf Höhe der Hausnummer 3 der Straße Auf dem Geestfelde fuhr am Montag gegen 12.00 Uhr eine 80-jährige BMW-Fahrerin aus einer Tiefgarage und übersah ein 3-jähriges Kind auf einem Laufrad. Das Rad wurde zerstört, das Mädchen entging zum Glück knapp einem Kontakt mit dem Fahrzeug und blieb unverletzt. Die BMW Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, wurde jedoch von einer Zeugin erkannt. Sie muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Diepholz - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag auf Sonntag in die Walter Link Sporthalle in der Schlesierstraße eingebrochen. Einige Schränke wurden gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Radfahrer leicht verletzt

An der Kreuzung Heeder Gartenstraße / Friedrich-Fangmeyer-Straße wurde gestern gegen 07.00 Uhr ein 66-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war durch die tiefstehende Sonne geblendet und hatte den Radfahrer übersehen. Am Pkw und dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

