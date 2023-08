Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf LIDL Parkplatz Auto angefahren und abgehauen

Bild-Infos

Download

Kaiserlautern (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (24.08.) wurde zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr ein dunkelblauer BMW auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in der Kurt-Schumacher-Straße beschädigt. Als die 70-jährige Halterin vom Einkaufen zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken Kotflügel und der Stoßstange fest. Vermutlich streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den BMW und entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per E-Mail an die pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell