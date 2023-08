Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Übermüdeter Fahrer gefährdet Gegenverkehr

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer beobachteten am Montagmorgen, wie ein Transporter auf der Bundesstraße 48 mehrfach den Gegenverkehr gefährdete. Sie verständigten die Polizei und fuhren dem Mercedes Sprinter hinterher. Während der gesamten Fahrt in Richtung Enkenbach fuhr der Transporter extreme Schlangenlinien, überfuhr mehrmals die Mittellinie und geriet einmal sogar komplett auf die Gegenfahrbahn. Dabei verhinderte der Fahrer nur knapp einen Verkehrsunfall, indem er kurz vor der Kollision mit einem anderen Fahrzeug wieder nach rechts auf die eigene Fahrspur zurückzog. Nach der rasanten Fahrt trafen die alarmierten Polizeibeamten alle Beteiligten an der Wohnanschrift des Transporter-Fahrers an. Der 74-jährige Mann gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er nach einer langen Fahrt aus Bayern müde sei. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass der Senior keinen Alkohol getrunken hatte. Aufgrund einer bereits vorhandenen Verletzung des 74-Jährigen am Bein konnte jedoch eine Medikamenteneinnahme nicht ausgeschlossen werden. Zur genauen Klärung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell