Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Hund angesprungen und verletzt worden

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagmittag im Lothringer Schlag. Eine 47-jährige Hundebesitzerin war damit beschäftigt, Einkäufe von ihrem Fahrzeug in die Wohnung zu tragen. Hierbei ließ sie die Haus- und Gartentür offenstehen. Ihr Hund nutzte die Gelegenheit und rannte auf die Straße. Dort ging gerade ein 59-jähriger Mann mit seinem Terrier spazieren. Als er den herannahenden Hund sah, nahm er seinen Vierbeiner auf den Arm. Das fremde Tier sprang nun an dem Mann hoch und verletzte ihn hierbei. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

