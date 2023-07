Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Täter zerstörte in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen die Scheibe der Beifahrertür eines VW, der in der Hauptstraße in Zella-Mehlis geparkt war. Anschließend griff er ins Innere des Autos und entwendete eine Handtasche samt Inhalt. Ein Schaden von über 500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0179664/2023 bei der Polizei in Suhl zu melden.

