LPI-SHL: 1,5 Hektar brannten

Meiningen (ots) - Ein 63-jähriger Mann besprühte Donnerstagnacht (13.07.2023) die Straße vor den zwei offenen Eingängen des Bahnhofs in der Lindenallee in Meiningen. Er brachte einen Schriftzug in grüner Farbe auf und wurde dabei von den Kollegen ertappt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 ...

mehr