LPI-SHL: Schmiererei auf der Straße

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwoch in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:50 Uhr ein Garagentor in der Straße "Krumme Hohle" in Hildburghausen auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0179915/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. ...

