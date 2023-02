Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Radfahrer war betrunken

Norden - Berauscht gefahren

Aurich - Pedelec-Fahrer verletzt

Aurich - Transporter kollidierte mit Baum

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei hat am Dienstabend in Südbrookmerland einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der 69-jährige Mann fiel gegen 19.20 Uhr durch seine auffällige Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten ihn an und führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Unter Drogeneinfluss war am Dienstag ein Autofahrer in Norden unterwegs. Die Polizei hielt den 23-jährigen Mann gegen 11 Uhr in der Amselstraße an. Ein Drogenvortest verlief bei dem Autofahrer positiv auf Kokain. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Dienstag ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Auf dem Georgswall rangierte nach ersten Erkenntnissen gegen 9.30 Uhr ein 41-jähriger Transporterfahrer und setzte zurück. Hierbei übersah er offenbar den 51-jährigen Pedelec-Fahrer und touchierte ihn. Der 51-Jährige wurde leicht am Knie verletzt.

In Aurich-Middels ist am Dienstag ein Transporterfahrer mit einem Baum kollidiert. Der 26 Jahre alte Mann fuhr gegen 14.15 Uhr auf der Wittmunder Straße (B210) in Fahrtrichtung Wittmund. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf Höhe des Kasernengeländes mit seinem Renault Master alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

