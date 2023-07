Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer prallte gegen Autotür

Bad Salzungen (ots)

Ein 35-jähriger Mann wollte Mittwochnachmittag aus einem in der Pestalozzistraße in Bad Salzungen geparkten PKW aussteigen. Er öffnete die hintere Tür und just in diesem Moment kam ein Radfahrer angefahren. Der 35-Jährige versuchte noch, die Tür zu schließen, konnte aber nicht mehr verhindern dass der Radler dagegen prallte. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam ins Krankenhaus.

