POL-REK: 230912-1: Fußgängerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Kerpen (ots)

Rettungskräfte bringen Schwerverletzte ins Krankenhaus

Bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes am Montagvormittag (11. September) ist eine Fußgängerin (45) in Kerpen schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll der Fahrer (31) des Mercedes gegen 10.25 Uhr auf der Hahnenstraße in Richtung Gymnich gefahren sein. Gleichzeitig habe die 45-Jährige die Kölner Straße an der Fußgängerampel überqueren wollen. An der Kreuzung von Hahnenstraße und Kölner Straße sei der 31-Jährige nach links auf die Kölner Straße abgebogen. Dabei sei es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (jus)

