Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230911-3: Unbekannte brachten Transporter auf

Frechen (ots)

Zeugensuche

Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am späten Sonntagabend (10. September) die Türen von zwei Transportern in Frechen aufgebrochen haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei, nachdem er gegen 22.15 Uhr die Alarmanlage eines Fahrzeugs, das an der Schulstraße geparkt war, gehört hatte. Unbekannte sollen dort einen Mercedes Sprinter sowie einen VW Crafter beschädigt haben.

Polizisten nahmen Strafanzeigen auf und sicherten Spuren. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalbeamten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell