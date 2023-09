POL-REK: 230911-2: Ermittler suchen Zeugen nach Tageswohnungseinbruch

Hürth (ots) - Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen Bei zwei Verkehrsunfällen in Hürth-Efferen am Samstagabend (9. September) sind zwei Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich in beiden Fällen um Alleinunfälle. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser. ...

mehr