Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230911-1: Zwei Radfahrer bei zwei Alleinunfällen schwer verletzt

Hürth (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Bei zwei Verkehrsunfällen in Hürth-Efferen am Samstagabend (9. September) sind zwei Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich in beiden Fällen um Alleinunfälle. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Laut ersten Ermittlungen sei ein Pedelecfahrer (40) gegen 20.20 Uhr von der Decksteiner Straße kommend auf einem Waldweg in Richtung der Kleingartenanlage an der Bellerstraße gefahren. Am Eingang der Anlage soll der 40-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Pfosten gefahren sein. Dadurch sei er gestürzt und habe sich die Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm getragen haben.

Gegen 21 Uhr sei ein Fahrradfahrer (54) auf der Ernst-Wilhelm-Nay-Straße unterwegs gewesen. Eigenen Angaben zufolge soll der 54-Jährige mit seinem Schuh in einem Pedal seines Zweirads hängen geblieben sein. Dadurch sei er ins Schwanken geraten und schließlich gestürzt.

In beiden Fällen sicherten Polizisten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu beiden Unfällen aufgenommen. (jus)

