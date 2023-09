POL-REK: 230908-3: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frechen (ots) - Ermittler suchen Zeugen in zwei Fällen Polizisten haben am Donnerstag (7. September) in Frechen-Königsdorf die Fahndung nach unbekannten Tätern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in Einfamilienhäuser eingebrochen zu sein. Die zuständigen Kriminalbeamten suchen Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können. In einem Fall waren die Anwohner ...

mehr