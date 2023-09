Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230908-1: E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Pulheim (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (7. September) in Pulheim ist der Fahrer (19) eines E-Scooters durch den Zusammenstoß mit einem Ford leicht verletzt worden. Rettungskräfte, die zufällig am Unfallort vorbeifuhren, versorgten den Verletzten vor Ort.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 19-Jährige gegen 19.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Bussardweg in Richtung Nordring. Zeitgleich sei der Fahrer (75) eines Mondeos auf dem Nordring in Richtung Worringer Straße gefahren. An der Kreuzung von Nordring, Worringer Straße und Bussardweg sei der 75-Jährige dann links abgebogen. Im Kreuzungsbereich sei es dadurch zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter gekommen, dessen Fahrer geradeaus weiter fahren wollte. Nach einer kurzen Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort, begab sich der 19-Jährige auf eigenen Wunsch mit Familienangehörigen in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (akl)

