POL-REK: 230907-1: Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag (6. September) in Wesseling-Keldenich ist der Fahrer (44) eines Fords schwer verletzt worden. Die Fahrerin (69) eines Mercedes wurde leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Laut derzeitigem Sachstand seien beide Autofahrer gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße (L) 192 aus Bornheim kommend in Richtung Wesseling unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 66 soll die 69-Jährige verkehrsbedingt hinter einem abbiegenden Auto abgebremst haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 44-Jährige auf die wartende Verkehrsteilnehmerin aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Ford von der Fahrbahn abgekommen und habe erst in einem angrenzenden Feld gestoppt. Dabei zog sich der Autofahrer die schweren Verletzungen zu.

Einsatzkräfte sperrten die Landesstraße 192 für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten komplett ab. Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

