Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230906-1: Beteiligter entfernte sich von Unfallort

Wesseling (ots)

Weißer Kleinwagen soll in Schlangenlinien gefahren sein - Eine Person leicht verletzt

Am Dienstagabend (5. September) ist ein Autofahrer (47) bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinwagen in Wesseling leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeitgleich haben Polizisten die Fahndung nach einem weißen Kleinwagen und den Verkehrsunfall aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 47-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Kölner Straße in Richtung Brühler Straße gefahren. In Höhe der Josef-Zimmermann-Straße soll ihm ein weißer Kleinwagen entgegengekommen sein, der im Kurvenbereich auf den Fahrstreifen des Astra-Fahrers gefahren sei. Auch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichen haben einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern können. Der Fahrer des Kleinwagens sei trotz der Kollision in Richtung Bonner Straße davongefahren. Auffällig sei laut Angaben des 47-Jährigen, dass der Wagen in Schlangenlinien gefahren sei.

Ermittler des Verkehrskommissariats suchen Zeugen, die den Unfall oder den beschädigten Kleinwagen auf der Kölner Straße beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell