Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230905-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Erftstadt (ots)

Täter entwendeten Bargeld und durchwühlten Zimmer

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Montagabend (4. September) in eine Wohnung in Erftstadt eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen sollen die Täter zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Willy-Brandt-Straße eingebrochen sein. Als die Geschädigte zu ihrer Wohnung zurückkehrte und den Einbruch bemerkte alarmierte sie die Polizei.

Beamte sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Einbrecher Bargeld. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

