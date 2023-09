Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230905-2: E-Scooterfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Zweiter Beteiligter fuhr davon

Bei einem Zusammenstoß zweier E-Scooterfahrer am Montagmittag (4. September) in Bergheim hat sich eine Fahrerin (20) leichte Verletzungen zugezogen. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter fuhr nach der Kollision davon.

Hinweise zu dem etwa 25- bis 30-Jährigen, 180 Zentimeter großen dunkel gekleideten Mann nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 20-Jährige gegen 14 Uhr auf dem Gehweg der Aachener Straße mit ihrem Elektroroller in Richtung Bergheim-Zieverich gefahren sein. An der Einmündung zur Königsgasse sei es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Unbekannten gekommen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und leiteten eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, der in Richtung der Erft davongefahren sein soll. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell