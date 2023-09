Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230904-2: Radlader und Anhänger entwendet

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In der Nacht zu Samstag (2. September) haben unbekannte Täter in Frechen zwei Radlader und zwei Anhänger entwendet. Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesguts, den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen zur Tatzeit am Tatort geben können.

Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 7.15 Uhr auf den Parkplatz eines Baumarktes an der Europaallee. Die Täter brachen nach derzeitigem Sachstand die Kupplungsschlösser zweier dort abgestellter Anhänger eines Mietservices auf. Beide Anhänger sind vom Hersteller Stema, Modell Bauma und zum Baumaschinentransport gedacht. Die Täter sollen außerdem zwei rote Radlader des Herstellers Kramer vom Modell 5035 entwendet haben. Teil der Ermittlungen ist, ob die Täter die Radlader mit Hilfe der beiden Anhänger abtransportierten.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell