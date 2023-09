Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230903-1: Autos prallten in Kurve zusammen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei dem Verkehrsunfall sind am Freitagnachmittag (1. September) drei Personen leicht verletzt worden.

Eine 19-Jährige fuhr mit ihrer 16-jährigen Beifahrerin gegen 15.30 Uhr auf der Josef-Bitschnau-Straße in Richtung Oscar-Strauß-Straße. Dort kam sie auf der regennassen Straße mittig der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen einer 34-Jährigen. Durch die Kollision drehte sich der PKW der 19-Jährigen um die eigene Achse und schleuderte auf die Fahrbahn zurück. Rettungskräfte betreuten alle drei Insassen und brachten sie nach einer ersten Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Aus den Fahrzeugen auslaufende Betriebsmittel streute die Feuerwehr ab und reinigte die Fahrbahn. Die beschädigten Fahrzeuge schleppten beauftragte Unternehmen ab. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17.30 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.(cb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell