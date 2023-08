Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230831-2: Unbekannte raubten Handy von Fußgänger

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei Unbekannten, die am späten Mittwochabend (30. August) das Mobiltelefon eines Mannes in Kerpen-Horrem geraubt haben sollen. Einer der Täter habe den Geschädigten mit einem Messer bedroht. Er habe zur Tatzeit ein rotes T-Shirt, eine schwarze Kapuzenjacke und eine Sturmhaube getragen. Er sei 165 bis 168 Zentimeter groß. Ein Komplize habe eine Körpergröße von 170 bis 175 Zentimeter. Er soll dunkel gekleidet und ebenfalls mit einer Sturmhaube maskiert gewesen sein. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Informationen zufolge war der Geschädigte gegen 23.15 Uhr zu Fuß im Bereich der Hauptstraße unterwegs. Aus einem Stichweg seien die drei Unbekannten erschienen. Einer der Verdächtigen habe den Fußgänger mit einem Messer bedroht und Wertgegenstände gefordert. Mit dem Mobiltelefon flüchteten sie in Richtung Quadrath-Ichendorf.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern und fertigten eine Strafanzeige. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell