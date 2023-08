Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230831-1 Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kerpen-Buir

Kerpen (ots)

Pressemitteilung der Polizei Köln zu Geldautomatensprengung im Rhein-Erft-Kreis

Am Donnerstagmorgen (31. August) haben vier Unbekannte gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Kerpen-Buir gesprengt. Nach der Detonation flüchteten die Verdächtigen in einem dunklen Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort auf der Kirchenstraße in Richtung Autobahn. Einen nicht detonierten Sprengsatz haben Spezialisten vom LKA gesichert und kontrolliert gesprengt. Wie viel Bargeld die Männer erbeutet haben ist derzeit Gegenstand der Ermittlung.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie den unbekannten Männern und dem Fluchtwagen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Originalmeldung der Polizei Köln ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5592194 (cs/iv/he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell