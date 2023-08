Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230829-3: Zeugen bemerkten versuchten Aufbruch eines Firmentransporters

Hürth/Köln (ots)

Flüchtige Tatverdächtige fuhren während Fahndung gegen Streifenwagen

Aufmerksame Zeugen haben am Montagnachmittag (28. August) in Hürth-Efferen zwei unbekannte Männer beobachtet, die versucht haben, den Transporter eines Handwerkunternehmens aufzubrechen. Während der Fahndung nach den Tatverdächtigen fuhr der Fahrer des flüchtigen Passats gegen einen Streifenwagen, um flüchten zu können. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Polizisten fanden den VW in Köln-Klettenberg. Dort fahndeten die Beamten mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes nach den beiden Tatverdächtigen.

Gegen 14.15 Uhr bemerkten drei Zeugen (32, 45, 46) auf der Bahnstraße zwei verdächtige Personen. Diese sollen neben einem Firmenfahrzeug gehalten und wenig später auf der Bahnstraße ihren blauen VW Passat mit Bonner Städtekennung geparkt haben. Der Beifahrer sei ausgestiegen und soll sich in eine Einfahrt zu dem Firmenfahrzeug begeben haben. Kurze Zeit später seien beide Personen in dem Passat in Richtung Römerstraße davongefahren. Polizisten stellten ein Loch in der Schiebetür des Handwerkerfahrzeugs fest.

Weitere Beamte hatten bereits nach der Meldung bei der Polizeileitstelle die Fahndung nach den Tatverdächtigen und dem Fluchtfahrzeug aufgenommen. Auf dem Nettgesweg kam Polizistinnen das flüchtige Fahrzeug entgegen. Die Beamtinnen verstellten den Flüchtenden mit ihrem Streifenwagen den Weg und versuchten diese zu stoppen. Der Fahrer des Wagens sei daraufhin gegen den Streifenwagen gefahren und auf die Efferener Straße in Richtung Köln geflüchtet.

Polizisten der Polizei Köln fanden das Fluchtfahrzeug auf der Geisbergstraße. Das angebrachte Kennzeichen gehörte jedoch nicht zu dem Passat. Bei der Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen unterstütze ein Polizeihubschrauber die Beamten vor Ort. Weiterhin setzte die Polizei einen Personenspürhund ein.

Beamte des Kriminalkommissariats 23 sowie des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Einer der Gesuchten soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein und eine korpulente Statur sowie kurzes schwarzes Haar haben. Er soll einen gestreiften Pullover und eine Kappe getragen haben. Sein Komplize sei ebenfalls mit einer Kappe bekleidet gewesen und soll von schlanker Statur sein. Hinweise zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

