Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: freilaufende Pferde verursachen Verkehrsunfall

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 48jähriger Opel-Fahrer die Bundesstraße 7 von Jena kommend in Richtung Bürgel, als plötzlich auf Höhe Kleinlöbichau 4 freilaufende Pferde die Fahrbahn queren. Trotz Gefahrenbremsung kann eine Kollision mit zwei der Pferde nicht verhindert werden. Eines der Pferde verendet noch an der Unfallstelle, wobei die drei anderen Pferde weiterhin flüchtig sind. Der Pkw Fahrer wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Tierhalter und zum Unfallgeschehen dauern noch an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell