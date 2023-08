POL-REK: 230829-1: Polizei sucht mutmaßliche Komplizen von Ladendiebin

Frechen und Kerpen (ots) - Polizei nahm in zwei Fällen Strafanzeige und Fahndung auf Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (25. August) einen Lexus in Frechen entwendet. Zu einem weiteren Fahrzeugdiebstahl soll es am Wochenende in Kerpen gekommen sein. Hier sollen weitere Unbekannte einen Audi R8 gestohlen haben. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten unbekannte Täter in Frechen zwischen ...

mehr