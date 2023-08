Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230828-1: Diebe entwendeten Lexus und Audi

Frechen und Kerpen (ots)

Polizei nahm in zwei Fällen Strafanzeige und Fahndung auf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (25. August) einen Lexus in Frechen entwendet. Zu einem weiteren Fahrzeugdiebstahl soll es am Wochenende in Kerpen gekommen sein. Hier sollen weitere Unbekannte einen Audi R8 gestohlen haben.

Nach derzeitigem Sachstand entwendeten unbekannte Täter in Frechen zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr und Freitagmorgen, 8.15 Uhr vom Gelände eines Autohauses an der Elisabethstraße einen weißen SUV des Herstellers Lexus. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter das nicht zugelassene Auto aus einer Parktasche auf dem Grundstück des Autohändlers in den öffentlichen Verkehrsraum befördert haben. Wie genau die Täter das Fahrzeug vom Gelände bewegten ist noch Teil der Ermittlungen.

Am Sonntagmorgen soll der Mieter (22) eines Audi R8 festgestellt haben, dass das Fahrzeug von einem Parkplatz eines Hotels in Kerpen an der Kerpener Straße entwendet worden sei. Der 22-Jährige soll den roten Audi in der Nacht zu Samstag auf dem Parkplatz abgestellt haben.

Hinweise zum Verbleib der beiden entwendeten Fahrzeuge oder zu verdächtigen Beobachtungen an den beiden Tatorten während der genannten Tatzeiten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell