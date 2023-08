Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230824-1: Mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen

Hürth (ots)

Offener Haftbefehl

Ein aufmerksamer Ladendetektiv (24) hat am Mittwochabend (23. August) in Hürth einen Mann (36) bei einem Diebstahl beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.

Laut ersten Erkenntnissen betrat der 36-Jährige den Supermarkt an der Eschweiler Straße gegen 18 Uhr. In einem mitgebrachten dunklen Beutel habe der Verdächtige über zehn Flaschen mit alkoholischen Getränken verstaut. An der Kasse soll er jedoch nur eine Getränkedose bezahlt haben. Die Beamten kontrollierten den einschlägig polizeibekannten Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Ermittlungen der Kriminalbeamten des Kommissariats 23 ergaben, dass ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten vorliegt. Sie gehen ebenfalls Hinweisen nach, dass die Diebstähle durch den 36-Jährigen gewerblich erfolgen. Er muss sich daher wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell