Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 02.07.2023

Betzdorf (ots)

1. Trunkenheit im verkehr

Tatort: 57572 Niederfischbach

Tatzeit: 01.07.2023, 12:20 Uhr Hergang: Im rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem Verkehrsteilnehmer Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass er mit 0,65 Promille unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot zu.

2. Sachbeschädigung

Tatort: 57562 Herdorf, Luisenstraße Tatzeit: 30.06.2023, 20:30 Uhr bis 01.07.2023, 09:30 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurden an der Tatörtlichkeit 3 Pkw zerkratzt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.

3. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57580 Gebhardshain, Kirchplatz 11 Tatzeit: 01.07.2023, 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr Hergang: Ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde vermutlich durch einen neben ihm befindlichen Pkw beim Aus- Einparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Auch hier bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen.

4. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: 57537 Wissen, Walzwerkstraße

Tatzeit: 02.07.2023, 00:25 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehsrkontrolle konnte festgestellt werden, dass der 17- jährige Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Fahrt war somit beendet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

5. Trunkenheitsfahrt

Tatort: 57518 Betzdorf

Tatzeit: 02.07.2023, 04:48 Uhr Hergang: Durch aufmerksame zeugen wurde die Polizei in Betzdorf in Kenntnis gesetzt, dass ein Pkw im Bereich Alsbergstraße/Steinerother Straße in Schlangenlinien geführt würde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Pkw an der Halteranschrift aufgefunden werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Fahrerin mit 1,75 Promille unterwegs war und zuvor einen leichten Verkehrsunfall verursacht hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell