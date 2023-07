Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Firmengebäude

Dattenberg, Auf der Hohl (ots)

Zwischen dem 30.06.2023, 20 Uhr, und dem 01.07.2023, 08 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Dattenberg. Bislang unbekannte Täter brachen eine Tür zum Gebäude auf und entwendeten aus dem Inneren diverse Werkzeuge. Zeuge, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im betreffenden Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz / Rhein zu melden.

