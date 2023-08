POL-REK: 230823-1: Unbekannte entwenden Wohnanhänger - Zeugensuche

Kerpen (ots) - Unbekannter soll nach Zusammenstoß davon gefahren sein Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer. Ihm wird vorgeworfen, am Freitagabend (18. August) an einem Verkehrsunfall in Kerpen-Sindorf beteiligt gewesen und vom Unfallort geflohen zu sein. Ein Radfahrer (34) wurde dabei leicht verletzt. Laut Zeugenaussage soll ...

mehr