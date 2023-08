POL-REK: 230822-3: Alkoholisierte Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Brühl (ots) - Angreifer stellte sich der Polizei Am frühen Samstagmorgen (19. August) hat in Brühl ein Mann (20) einen Fahrgast (27) aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Messer angegriffen. Rettungskräfte versorgten die Schnittwunden des Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Kurze Zeit nach dem Angriff stellte sich der Beschuldigte in Bornheim der Polizei. Laut ersten Erkenntnissen soll der 27-Jährige ...

