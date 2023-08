POL-REK: 230822-2: Straßenbahn in Frechen kollidiert mit Auto

Hürth und Kerpen (ots) - Beamte ordneten Blutproben an Bei Einsätzen in Hürth und Kerpen haben Polizisten am Wochenende bei zwei Verkehrsteilnehmern Blutproben angeordnet. Die Zweiradfahrer stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. In Hürth-Hermülheim fiel Beamten in der Nacht zu Samstag (19. August) ein Fahrradfahrer (18) auf der ...

mehr