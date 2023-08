Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230821-2: Polizisten stoppen zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Hürth und Kerpen (ots)

Beamte ordneten Blutproben an

Bei Einsätzen in Hürth und Kerpen haben Polizisten am Wochenende bei zwei Verkehrsteilnehmern Blutproben angeordnet. Die Zweiradfahrer stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

In Hürth-Hermülheim fiel Beamten in der Nacht zu Samstag (19. August) ein Fahrradfahrer (18) auf der Krankenhausstraße auf. Er missachtete nach derzeitigem Sachstand das Rotlicht einer Ampel. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann. Da der 18-Jährige nach Alkohol roch, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,6 Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

Am Sonntagabend (20. August) alarmierten Zeugen gegen 22.50 Uhr die Polizei. Sie gaben an, dass ihnen ein Kleinkraftradfahrer (56) auf der Hauptstraße in Kerpen-Horrem aufgefallen sei, der Schlangenlinien fahre. Danach soll der Mann von seinem Fahrzeug abgestiegen sein und es geschoben haben. Neben einer Einfahrt an der Fischbachstraße in Bergheim habe er das Kleinkraftrad schließlich abgestellt. Dort stoppten hinzugerufene Polizisten den Mann und kontrollierten ihn. Sie nahmen einen starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Die Uniformierten ordneten eine Blutprobe an.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell