Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230818-2: Polizisten stoppen mutmaßlich illegales Autorennen

Wesseling (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Am Donnerstagabend (17. August) haben Polizisten zwei Autofahrer in Wesseling gestoppt. Der Fahrer (18) eines BMW und der Fahrer eines Audi (20) stehen im Verdacht, an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein.

Gegen 22.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe beobachtet, dass zwei Autos in der Vorgebirgsstraße nebeneinanderstehen und ihren Motor aufheulen lassen würden. Hinzugerufene Polizisten sahen vor Ort, dass mehrere Personen am Straßenrand standen. Zudem stand eine Person in der Mitte der Straße und hob einen Arm. Im weiteren Verlauf der Vorgebirgsstraße fuhren der BMW und der Audi nebeneinander auf der Straße. Am Ende einer Sackgasse wendeten die Autos. Die Beamten gaben Anhaltezeichen und stoppten die Fahrzeugführer.

Die Polizisten hielten die Personalien der Fahrer fest und befragten Zeugen. Außerdem stellten die Uniformierten die Mobiltelefone der Beschuldigten und den Führerschein des 18-Jährigen sicher. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. (jus)

