Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230818-1: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall in Brühl

Brühl (ots)

Kollision zwischen Rad- und Motorradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (17. August) in Brühl haben sich in Folge einer Kollision ein Radfahrer (33) schwer und ein Motorradfahrer (62) leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten den Radfahrer in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Spuren am Unfallort und fertigten ein Unfallanzeige.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 33 Jährige mit seinem Rennrad auf der Euskirchener Straße in Fahrtrichtung Pingsdorfer Straße unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung von Euskirchener Straße und Alte Bonnstraße soll er mit einem Motorradfahrer, der aus der Straße "Alte Bonnstraße" in die Euskirchener Straße einbiegen wollte, zusammengestoßen sein. Nach der Kollision seien beide Männer noch wenige Meter über dem Asphalt gerutscht. Ersthelfer versorgten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Laut ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer keinen Helm getragen haben. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zum Unfallhergang bereits aufgenommen.

Vor dem Hintergrund dieses schweren Unfalls rät die Polizei Rhein-Erft-Kreis:

Ein Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Bei einem Sturz auf den Kopf kann er jedoch die Unfallfolgen deutlich minimieren. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell