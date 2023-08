Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230816-2: Polizisten stoppen alkoholisierter Autofahrer nach versuchter Flucht vor Kontrolle

Kerpen (ots)

Blutprobenentnahme, Auto sichergestellt

Am frühen Mittwochmorgen (16. August) stoppten und kontrollierten Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis einen Autofahrer (27) in Kerpen. Der 27-Jährige hatte zuvor versucht vor der Polizeikontrolle zu flüchten. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der mutmaßlich alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehend Mann durch Kerpen.

Gegen 4.30 Uhr meldeten Zeugen einen Mann bei der Polizei, der in seinem Auto auf der Sindorfer Straße sitze und laut herumschreie. Als die Beamten sich dem Fahrzeug näherten, fuhr der 27-Jährige los. Der Mann fuhr durch die Ortslage Kerpen und missachtete die Anhaltezeichen der Beamten sowie mehrere Rotlicht zeigende Ampeln. Als er kurz stehenblieb, traten die Beamten erneut an das Fahrzeug heran. Beim Versuch den Fahrer erneut zu kontrollieren, fuhr dieser erneut davon und verletzte eine Beamtin leicht. Sie verblieb im Dienst.

Am Kreisverkehr an der Kölner Straße und der Landesstraße (L) 122 kam der Fahrer letztlich von der Fahrbahn ab und der VW stoppte. Den weiteren Fluchtversuch zu Fuß verhinderten die eingesetzten Polizisten. Anschließend stellten sie das abgemeldete Auto und die entwendeten Kennzeichen sicher. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bereits übernommen.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell