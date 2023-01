Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fahrraddieb nach Tat festgenommen

Schwelm (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, meldete sich ein 43-jähriger Schwelmer bei der Polizei und meldete den Diebstahl seines Pedelecs. Der Mann schilderte, dass er soeben habe beobachten können, wie sich eine ihm fremde Person an seinem an der Berliner Straße abgestellten Pedelec zu schaffen machte und mit diesem davon fuhr. Das Fahrrad war auf dem frei zugänglichen Gelände einer Firma ohne Sicherung abgestellt. Der Schwelmer gab sofort die Beschreibung des Mannes und des gestohlenen E-Mountainbikes an die Polizei weiter. Im Rahmen sofort eingleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte zeitnah an der Kölner Straße in Ennepetal eine verdächtige Person angetroffen werden, die ein Pedelec mit sich führte. Es handelt sich um einen 35-jährigen Schwelmer, der sich bei der Kontrolle vorerst als unwissend darstellte. Anhand der Rahmennummer konnte das E-Bike jedoch als das Gestohlene identifiziert werden, der Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Fahrrad konnte seinem Besitzer wieder ausgehändigt werden. Da der 35-Jährige mit ähnlichen Delikten bereits mehrfach in Erscheinung getreten war und ohne festen Wohnsitz ist, wurde in seinem Fall das beschleunigte Verfahren angeregt. In diesem Fall wird der Festgenommene zeitnah auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Dieses dient einer zügigen Strafverfolgung und einer unmittelbaren Urteilssprechung.

